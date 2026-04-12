Moro Segura palpita la llegada del Arena Series a Mar de Ajó

El experimentado piloto costero Moro Segura conversó con Radio Noticias sobre su preparación para la segunda fecha del campeonato Arena Series, que se llevará a cabo en Mar de Ajó el fin de semana del 25 y 26 de abril. Segura viene de una excelente actuación el pasado fin de semana en Villa Gesell, donde compitió en una pista nueva de motocross y logró un buen desempeño.

Este año, el piloto asumió el desafío de competir en la categoría Pro, la más exigente a nivel conductivo. A sus 38 años, Segura destaca que correr contra jóvenes de 20 años le exige un entrenamiento físico diario para mantenerse en el «top 10».

Más allá de su rol como piloto, Segura es el nexo fundamental entre la organización y la municipalidad para fomentar el deporte motor en la zona del Faro Punta Médanos. Subrayó la importancia de estos eventos no solo para el crecimiento del «semillero» local, sino también por el impacto turístico positivo que generan en el Partido de la Costa durante todo el año.

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