14 de abril de 2026

Santa Teresita | Comienza a funcionar una guardia odontológica los fines de semana

3 días atrás 0

La Municipalidad de La Costa pondrá en funcionamiento, a partir de hoy sábado 11 de abril, una guardia odontológica que atenderá durante los fines de semana en el Hospital Municipal de Santa Teresita, ubicado en la calle 41 y 16.

Este nuevo servicio amplía la cobertura en salud bucal y permite que los vecinos del distrito puedan acceder, de lunes a lunes, a atención odontológica pública y gratuita ante situaciones de urgencia.

La guardia funcionará los fines de semana en el Hospital Municipal de Santa Teresita atendiendo urgencias en niños y adultos.

En tanto, de lunes a viernes, el servicio de odontología se brinda en los hospitales municipales, centros comunitarios y en el Centro Odontológico Municipal, que cuenta con distintas especialidades, tratamientos y equipamiento de mayor complejidad.

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