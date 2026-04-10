De La Costa a la pantalla de «El Trece» | El emocionante paso de Martina Rodríguez por «Es mi sueño»

La cantante costera Martina Rodríguez compartió en Radio Noticias su reciente experiencia tras participar en el programa «Es mi sueño» de Canal Trece. Martina relató que se enteró del casting por redes sociales y, tras una prueba presencial, fue seleccionada de inmediato para grabar el primer programa.

Uno de los momentos más profundos de su presentación fue la elección del tema «En cambio no» de Laura Pausini. Martina confesó que la canción tuvo un significado especial y doloroso, ya que se la dedicó a su tío, quien falleció apenas un día antes de su actuación.

A pesar de los nervios de estar frente a las cámaras por primera vez, destacó el profesionalismo de la producción nacional y el impacto de vivir un sueño que creía «imposible». Actualmente, aunque estudia periodismo deportivo, Martina ha decidido apostar al 100% por su carrera musical, con el objetivo de comenzar a componer y grabar sus propias canciones.

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