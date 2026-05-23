Sierra Dorada prepara una noche folklórica con Santiago Picchi, menú criollo y música en vivo en Mar de Ajó.

Mientras el otoño empieza a hacerse sentir en la Costa Atlántica, algunos espacios gastronómicos apuestan a recuperar algo que durante años fue clásico en la región: las noches temáticas con música en vivo y cocina bien argentina.

Ese será el espíritu de la propuesta que prepara Sierra Dorada Café-Restaurante para este sábado 24 de mayo en Mar de Ajó, con una velada folklórica encabezada por el músico Santiago Picchi.

La iniciativa fue presentada esta semana en el programa La Primera Mañana de Radio Noticias, conducido por Carlos Bron y Meche Gonzales, donde los conductores fueron invitados a compartir la experiencia gastronómica y musical.

Tradición, música y cocina criolla

La propuesta busca combinar gastronomía típica con un clima íntimo y familiar en vísperas del 25 de Mayo.

El menú preparado especialmente para la ocasión incluye:

Empanada de carne frita

Locro criollo o pollo al horno con papas fritas

Pastelitos de membrillo o batata

Copa de vino, agua o gaseosa

Todo acompañado por un show folklórico en vivo pensado para recorrer clásicos de la música popular argentina.

Una apuesta que busca mover el invierno

En una temporada donde muchos comercios gastronómicos intentan sostener actividad fuera del verano, este tipo de propuestas empiezan a multiplicarse en distintas localidades de La Costa.

La combinación de espectáculos, cocina temática y encuentros culturales aparece como una alternativa para mantener movimiento durante los fines de semana largos y fechas patrias.

Dónde será y cómo reservar

La noche folklórica se realizará este sábado 24 de mayo desde las 20.30 en Sierra Dorada Café-Restaurante, ubicado en Marano 308, en Mar de Ajó.

Desde el lugar recomiendan realizar reservas anticipadas debido a la capacidad limitada.

Mirá la entrevista completa

La entrevista realizada en La Primera Mañana con todos los detalles de la propuesta ya puede verse en el canal de YouTube de Radio Noticias.

👉 Suscribite, compartí los contenidos y seguí toda la información local en:

www.radionoticiasweb.com.ar

Compartir