Fomento San Bernardo avanza con nuevo parquet y la reparación total del techo del polideportivo para mejorar sus instalaciones.

La Asociación de Fomento de San Bernardo avanza con una serie de obras que buscan poner en valor sus instalaciones, con eje en la colocación de un nuevo piso de parquet y la confirmación de la reparación integral del techo del polideportivo.

Se trata de intervenciones que apuntan a mejorar las condiciones para la práctica deportiva y consolidar el rol del espacio como punto de encuentro comunitario durante todo el año.

Un salto de calidad con el nuevo parquet

La colocación del piso de parquet en el salón principal representa una de las inversiones más importantes de la institución en los últimos años.

Este tipo de superficie permite optimizar disciplinas como básquet y vóley, brindando mayor seguridad, mejor rendimiento deportivo y la posibilidad de albergar competencias en un nivel más alto dentro del Partido de La Costa.

Además, la obra se enmarca dentro de un proceso de mejoras progresivas que el club viene desarrollando, con trabajos en distintos sectores del predio.

Techo nuevo para garantizar actividad todo el año

En paralelo, se confirmó que se avanzará con la reparación total del techo del polideportivo, una obra clave para resolver filtraciones y problemas estructurales que afectaban el normal desarrollo de las actividades.

La intervención permitirá garantizar el uso continuo del espacio, incluso en condiciones climáticas adversas, y mejorar la experiencia tanto de deportistas como de vecinos.

Una apuesta a la comunidad

Desde la conducción de la institución, encabezada por el Dr. Gastón Reinoso, destacan que estas obras forman parte de una planificación orientada a fortalecer la infraestructura y ampliar la oferta de actividades.

El objetivo es claro: sostener un espacio que no solo funcione como club, sino también como ámbito de integración social, deportiva y cultural para San Bernardo y la región.

Infraestructura y desarrollo local

En un contexto donde los clubes de barrio cumplen un rol central, este tipo de inversiones impacta directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

Mejorar las instalaciones no solo eleva la calidad de las actividades, sino que también abre la puerta a nuevos eventos y competencias, generando mayor movimiento y participación.

Las obras en Fomento San Bernardo se inscriben en esa lógica: fortalecer lo existente para proyectar crecimiento a futuro.

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