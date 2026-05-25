Feliz Día de la Patria | San Clemente y una gran jornada con desfile institucional y paseo gastronómico

En diálogo con Radio Noticias, Alberto Smith, Secretario Privado del Ejecutivo Municipal, destacó la impronta comunitaria que el intendente Juan de Jesús le imprimió a las celebraciones de este 25 de mayo en la Plaza Pereira de San Clemente.

El funcionario remarcó que el objetivo es transformar la fecha patria en una jornada de encuentro y motor económico para el distrito.

Cronograma para el día de hoy:

10:00 hs: Izamiento del pabellón nacional en la plaza.

Izamiento del pabellón nacional en la plaza. 12:00 hs: Apertura del paseo gastronómico —a cargo de más de 20 instituciones locales— y espectáculos culturales en vivo.

Apertura del paseo gastronómico —a cargo de más de 20 instituciones locales— y espectáculos culturales en vivo. 15:00 hs: Inicio del acto protocolar central.

Inicio del acto protocolar central. 15:40 hs: Comienzo del tradicional desfile institucional por el anfiteatro de la plaza.

Asimismo, Smith anticipó que los festejos comunitarios continuarán mañana, martes 26, con el acto oficial por el 40° aniversario de la Escuela N° 3 de San Clemente.

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