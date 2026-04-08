Arte y Memoria en Mar de Ajó | Patricia Cristaldo invita a recorrer la muestra «A 50 años…»

El Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Yrigoyen y Sacconi) continúa albergando la muestra colectiva «A 50 años…», una propuesta artística que invita a la reflexión sobre la última dictadura militar. En comunicación con Radio Noticias, la artista y expositora Patricia Cristaldo detalló que la exhibición estará abierta al público con entrada libre y gratuita hasta el próximo 15 de abril, pudiendo visitarse diariamente en el horario de 09:00 a 21:00.

Cristaldo presentó su serie denominada «El mar no fue cómplice», un conjunto de relieves, esculturas e instalaciones realizadas en cerámica y vitrofusión. La artista explicó que su obra busca homenajear a las víctimas de los vuelos de la muerte desde una estética particular: lejos de los colores oscuros o rojizos habituales, eligió tonalidades frías y colores agua para representar al mar como un elemento que no fue cómplice de los hechos. Además, destacó el rol pedagógico de la muestra, que hoy recibirá la visita guiada de alumnos de la Escuela Secundaria N° 10 con orientación en arte.

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