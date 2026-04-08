San Bernardo tras el temporal | Despliegan operativo de limpieza desde la delegación

El delegado de San Bernardo, Cristian Castelo, detalló en Radio Noticias el impacto del reciente temporal de lluvia y viento que afectó a la localidad. Las ráfagas del sur provocaron la caída de ramas en diversos sectores y una importante acumulación de arena en la zona de la Costanera. Hasta el momento, las cuadrillas municipales han intervenido en más de 20 reclamos puntuales, priorizando el despeje de calles y la limpieza de pinocha y hojas que obstruyen los desagües.

Castelo explicó que la intensidad del viento voló incluso arena mojada, lo que demandó un esfuerzo extra de maquinaria en el frente marítimo. De cara al futuro, el delegado señaló que se está planificando un esquema de poda preventiva y la sustitución de ejemplares antiguos; se estima que muchos pinos de la zona tienen entre 80 y 84 años, lo que aumenta el riesgo de caída ante tormentas fuertes. Una vez finalizada la limpieza del desastre actual, comenzarán con las tareas de mantenimiento de invierno para minimizar riesgos ante futuros eventos climáticos.

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