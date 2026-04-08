Balance de Semana Santa | La Costa recibió a más de 120 mil turistas, pero preocupa la caída del consumo

En diálogo con Radio Noticias, el Secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, analizó los números que dejó el fin de semana largo de Semana Santa. Si bien el distrito recibió a más de 120.000 visitantes, Escudero señaló que la cifra representa una baja de entre el 7% y 8% respecto al año anterior, y una caída del 13% si se compara con los picos históricos de 2023. El funcionario destacó que, más allá del volumen de gente, lo más preocupante es la marcada retracción del consumo, profundizada por el impacto de la inflación y el encarecimiento de los costos de transporte.

Ante un escenario económico complejo donde el salario promedio queda por debajo del costo de una escapada familiar, la Secretaría de Turismo apuesta a fortalecer el «turismo de cercanía» (radio de 200 km) y la agenda de eventos para romper la estacionalidad. Escudero subrayó la importancia de actividades como el Hot Rod en San Clemente y el Encuentro Fierrero en Mar de Ajó para motorizar las economías locales durante la temporada media y baja. «El ingenio y el trabajo conjunto con el sector privado son clave para que aquel que se escapa un fin de semana encuentre una propuesta atractiva más allá de nuestra naturaleza», afirmó.

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