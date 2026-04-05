Domingo de Resurrección | El significado detrás de la mayor celebración del cristianismo

El Domingo de Pascua marca el punto culminante de la Semana Santa, conmemorando la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión. Según el Nuevo Testamento, este evento no solo representa la victoria sobre la muerte, sino que inicia el Tiempo Pascual, un período de 50 días que finalizará el próximo 19 de mayo con el Domingo de Pentecostés. Durante las ceremonias litúrgicas de hoy, el encendido del cirio pascual simboliza la luz de Cristo que vuelve a iluminar al mundo.

Más allá de lo religioso, la jornada está marcada por la tradición de los huevos de chocolate. Esta costumbre tiene raíces profundas que mezclan simbolismos de fertilidad y prosperidad de pueblos antiguos con una necesidad práctica de la Edad Media: entre los siglos IX y XVIII, la Iglesia prohibía comer huevos durante la Cuaresma, por lo que los fieles los conservaban cocidos para regalarlos y consumirlos con alegría al finalizar el ayuno el Domingo de Resurrección.

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