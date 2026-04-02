4 de abril de 2026

Mar del Plata frente a una Semana Santa «gasolera» | Reservas al 50% y la apuesta al turismo de último momento

2 días atrás 0

La ciudad de Mar del Plata vive una Semana Santa marcada por la transición estacional y un contexto económico complejo. En comunicación con Radio Noticias, la periodista Natalia Duhalde informó que las reservas hoteleras oscilan entre el 50% y 55%, un ritmo notablemente más lento que en años anteriores. A la situación financiera se le suma un pronóstico climático inestable, con jornadas nubladas, ráfagas de viento y máximas que no superarán los 24 grados, lo que ha derivado en estadías más cortas y mayor cautela por parte de los visitantes.

Como estrategia para incentivar el consumo, la industria textil marplatense lanzó el «Fin de semana del Pulóver», ofreciendo importantes descuentos y cuotas sin interés en zonas comerciales como Juan de Justo, Alem y Güemes, con prendas de abrigo desde los $30.000. Mientras los balnearios y puestos de guardavidas comienzan a desarmar sus estructuras dando por finalizada la temporada 2025-2026, la ciudad apuesta a su variada oferta cultural —que incluye desde el Museo MAR hasta la tradicional banquina de pescadores— para atraer al turismo de último momento.

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