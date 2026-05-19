Mantenimiento urbano | San Bernardo intensifica los trabajos de poda alta en toda la localidad
En comunicación con Radio Noticias, Cristian Castelo, delegado municipal de San Bernardo del Tuyú, brindó detalles sobre las tareas de mantenimiento y embellecimiento urbano que se vienen desarrollando. El funcionario explicó que desde el pasado 1 de mayo se dio inicio a una intensa campaña de poda que abarca la intervención en árboles de gran altura que representan un riesgo potencial o tapan luminarias.
Durante la charla, Castelo destacó la logística implementada, señalando que el área trabaja con una hidrogrua, un camión recolector y un equipo de cuatro operarios, asegurando que el proceso no consiste solo en cortar las ramas, sino en dejar la vía pública completamente limpia tras cada jornada.
A su vez, el delegado remarcó que las cuadrillas combinan una planificación de oficio con la respuesta diaria a los reclamos que acercan los vecinos. Al cumplir ya varios meses al frente de la gestión, indicó que el personal está totalmente coordinado, aunque se mantiene exigente de cara a lo que falta por mejorar en limpieza.
Los detalles: