4 de abril de 2026

Malvinas: entre el homenaje y las preguntas pendientes

2 días atrás 0

Cada 2 de abril vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Actos oficiales, mensajes políticos y coberturas periodísticas coinciden en un punto: el reconocimiento a los veteranos y la reafirmación del reclamo de soberanía.

El Gobierno encabezado por Javier Milei sostuvo esa línea en su discurso, con énfasis en que la Argentina no renuncia a sus derechos sobre las islas. Sin embargo, también aparecieron señales que abren interrogantes sobre el rumbo de la política exterior en torno a Malvinas.

En paralelo, los medios reflejaron esa dualidad: por un lado, el consenso histórico sobre la causa; por otro, la falta de definiciones concretas sobre cómo avanzar.

Así, Malvinas vuelve a plantear un desafío que se repite año a año: sostener la memoria más allá del acto, y transformar el acuerdo simbólico en una estrategia real.

Porque la causa Malvinas no solo interpela al pasado. Sigue siendo, también, una discusión abierta en el presente.

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