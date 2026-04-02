“Malvinas en Primera Persona”, un especial con testimonios de excombatientes disponible en YouTube.

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se estrena el especial “Malvinas en Primera Persona”, una producción audiovisual que reúne testimonios de excombatientes del Partido de La Costa.

El programa se podrá ver a través del canal de YouTube de Gala Galarza, donde fue estrenado este 2 de abril y ya se encuentra disponible para el público.

Testimonios en primera persona

El especial presenta entrevistas en profundidad a Pablo Di Meglio y Enrique Cerezo, veteranos de guerra que residen en el distrito. A través de sus relatos, se reconstruyen vivencias y experiencias personales del conflicto de 1982.

“Invita a detenerse en las historias de quienes vivieron Malvinas”, señala la presentación del material .

Producción y difusión

La producción fue realizada por Gala Galarza, junto a Pablo Nulli, de La Costa Viral, y Pablo Marano, de Om Radio, en un trabajo conjunto entre comunicadores locales.

El especial fue promocionado en redes sociales como parte de la programación vinculada a la fecha conmemorativa, y forma parte de una serie de contenidos orientados a mantener vigente la memoria sobre Malvinas.

El contenido completo puede verse de manera gratuita en YouTube desde su estreno.

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