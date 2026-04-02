Las Toninas se prepara para un nuevo Vía Crucis Viviente | Una puesta en escena con más de 120 vecinos

En diálogo con Radio Noticias, Héctor Dopazo, referente del Laberinto de Las Toninas, compartió las expectativas para una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes del Partido de La Costa durante Semana Santa. El evento, que año tras año convoca a unas 7.000 personas, destaca por su profesionalismo y emotividad, siendo protagonizado íntegramente por vecinos de la localidad. La representación contará con cinco escenarios distribuidos para recrear los momentos más significativos de la Pasión, desde el monte de los Olivos hasta la resurrección.

Dopazo subrayó que, más allá de lo religioso, se trata de un hecho cultural de gran valor histórico y artístico que puede disfrutar toda la familia, independientemente de sus creencias. La logística implica un trabajo arduo de meses en vestuario, escenografía y coordinación de actores, posicionando a este evento a la altura de los grandes vía crucis nacionales.

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