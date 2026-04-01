La NASA avanza con Artemis II, su misión tripulada a la Luna. Qué objetivos tiene y si hay participación argentina en el proyecto.

La misión Artemis II de la NASA vuelve a colocar a la exploración lunar en el centro de la agenda científica global. El lanzamiento, que forma parte del programa que busca llevar nuevamente humanos a la Luna, marca un paso clave en la nueva carrera espacial del siglo XXI.

El operativo se desarrolla con seguimiento en tiempo real y expectativa internacional, ya que se trata de la primera misión tripulada del programa Artemis.

Un nuevo capítulo en la exploración lunar

La misión Artemis II tiene como objetivo principal probar los sistemas que permitirán futuros alunizajes. A diferencia de la misión anterior, esta vez la nave llevará astronautas a bordo, aunque no descenderán en la superficie lunar.

Desde la NASA explicaron que se trata de una etapa intermedia clave para validar la seguridad del viaje. “Es un ensayo general para lo que vendrá después”, señalaron voceros del organismo.

El vuelo orbitará la Luna y regresará a la Tierra, en una maniobra que no se realizaba desde el programa Apolo.

¿Hay participación argentina?

Hasta el momento, no hay astronautas argentinos confirmados dentro de la tripulación de Artemis II. Sin embargo, Argentina mantiene vínculos indirectos con este tipo de desarrollos a través de su participación en programas científicos y acuerdos internacionales.

Organismos como la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) colaboran en proyectos de observación terrestre y tecnología satelital, aunque no forman parte directa de esta misión.

A nivel regional, el interés por la exploración espacial sigue creciendo, con aportes en investigación, formación científica y desarrollo tecnológico.

Para conocer más sobre el programa Artemis podés consultar el sitio oficial de la NASA:

👉 https://www.nasa.gov/artemis

Qué sigue después de Artemis II

El programa prevé que la próxima misión, Artemis III, incluya el alunizaje de astronautas, algo que no ocurre desde 1972.

La hoja de ruta de la NASA también contempla la construcción de una estación espacial en órbita lunar y misiones a largo plazo que podrían servir como antesala para viajes a Marte.

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