Semana Santa 2026 | El Padre Gabriel Mestre invita a vivir el Triduo Pascual con «humildad y reflexión»

En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, el Padre Gabriel Mestre detalló el cronograma de actividades religiosas para la zona sur de Mar de Ajó, Pavón, Nueva Atlantis y Costa Esmeralda. El sacerdote destacó que estas fechas son una oportunidad para reflexionar sobre la humildad y la sencillez a través de gestos como el lavatorio de los pies, invitando a la comunidad a trasladar estas enseñanzas a la convivencia cotidiana. «Debemos aprender a lavarnos los pies los unos a los otros en la vida diaria», señaló Mestre al explicar el sentido profundo de las celebraciones de este año.

El cronograma central incluye el Jueves Santo con la misa del lavatorio de los pies y espacios de confesión. El Viernes Santo, la actividad principal se trasladará al emblemático Calvario de Nueva Atlantis, un espacio diseñado por el recordado Padre Emilio. Allí se realizará la celebración de la Pasión seguida de un Vía Crucis que, según explicó Mestre, estará «actualizado» para conectar el sufrimiento de Cristo con las realidades actuales como la guerra, la enfermedad, la pérdida del trabajo y las divisiones familiares.

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