3 de abril de 2026

El sector hotelero de La Costa mantiene cautela y expectativas moderadas ante la llegada de Semana Santa

2 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el hotelero Carlos Roux analizó el escenario turístico del Partido de La Costa de cara al próximo fin de semana largo. A diferencia de otros años, el referente del sector describió una tendencia marcada por las consultas de último momento y un nivel de reservas que aún no alcanza los picos históricos. Roux señaló que la situación económica nacional ha modificado los hábitos de consumo, donde el turista prioriza escapadas más cortas y presupuestos ajustados, buscando principalmente promociones y beneficios en cuotas.

Durante la entrevista, se destacó que la oferta en el distrito es muy variada y que los prestadores locales están haciendo un esfuerzo importante para mantener tarifas competitivas frente a otros destinos. El hotelero subrayó que, si bien hay una base de reservas confirmadas, el «termómetro» final lo darán los viajeros espontáneos que deciden su viaje sobre la marcha, dependiendo en gran medida de las condiciones climáticas y de la capacidad de pago tras el impacto de los aumentos en servicios y transporte a nivel país.

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