El Partido de La Costa honra a los héroes de Malvinas con una jornada de actos en diversas localidades

En vísperas de un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, Alberto Smith, Secretario Privado del Ejecutivo Municipal, brindó detalles en Radio Noticias sobre el cronograma de homenajes que encabezará el intendente junto a los veteranos y la comunidad educativa. La jornada comenzará temprano en Mar de Ajó Norte y continuará con paradas en Las Quintas y Santa Teresita, donde se rendirá tributo a los caídos.

Smith destacó que estos encuentros, aunque breves, mantienen la esencia del izamiento de bandera, la ofrenda floral y el canto del Himno Nacional en cada punto estratégico de memoria.

El funcionario lamentó profundamente los recientes hechos vandálicos sufridos en las plazas de Las Toninas y San Clemente, donde se sustrajeron placas de bronce y se dañaron monumentos. «Es una pena porque son lugares muy sensibles; se repusieron las piezas, pero es necesario que la comunidad ayude a cuidarlas», expresó Smith. El acto central se llevará a cabo a las 10:00 hs en la Plaza Malvinas Argentinas de Las Toninas, la cual ha sido puesta en valor especialmente para esta fecha, esperando un marco multitudinario con la participación de numerosas instituciones locales.

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