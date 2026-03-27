27 de marzo de 2026

Mar de Ajó | Jornada abierta sobre crianza y desarrollo emocional

7 horas atrás 0

El próximo lunes 30 de marzo, el CAPS Eva Perón de Mar de Ajó será sede de la jornada “El Arte de Cuidar”, una propuesta del Municipio de La Costa enmarcada en el programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia). A partir de las 14:00, se llevará a cabo un encuentro participativo diseñado para brindar herramientas prácticas a las familias sobre el acompañamiento emocional en las primeras etapas de la vida, abordando desde una perspectiva profesional los desafíos cotidianos de la mapaternidad.

Bajo la coordinación de las licenciadas Daiana Douburg y Emilia Jones, junto a la acompañante terapéutica Magalí Pérez, se tratarán temas centrales como la construcción de límites saludables, la comprensión de los berrinches y el fomento de la autonomía sin sobreexigencia. La actividad, articulada con la Subsecretaría de Salud Mental, busca fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer un espacio de reflexión segura para quienes transitan los procesos de crianza en el hogar.

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