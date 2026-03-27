Intendentes bonaerenses plantearon reclamos a Kicillof en un contexto de ajuste y menor financiamiento a municipios.

La reunión entre el gobernador Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses no fue una más. Detrás del encuentro hay algo más profundo que una lista de reclamos: la reconfiguración del vínculo entre Provincia, municipios y Nación en un contexto económico que obliga a todos a recalcular.

Según trascendió, los intendentes —en particular los radicales— llegaron con un pliego de demandas concreto: recursos, obras y previsibilidad. Tres palabras que, en la práctica, hoy son sinónimo de supervivencia política y gestión.

Municipios en modo resistencia

El dato de fondo es claro: los municipios están empezando a sentir con mayor intensidad el impacto del ajuste nacional.

Menos transferencias, obras frenadas y mayor demanda social generan una ecuación difícil de sostener. En ese escenario, los intendentes dejan de discutir proyección y pasan a discutir funcionamiento.

La reunión con Kicillof aparece entonces como un intento de ordenar ese frente interno, pero también de contener tensiones que crecen desde abajo.

Radicales con agenda propia

Que los intendentes radicales lleguen con un pliego no es un dato menor. Marca un posicionamiento político, pero también una señal de autonomía.

No se trata solo de reclamar fondos. Es, también, mostrar volumen político en una Provincia donde el oficialismo busca consolidar su liderazgo, pero necesita sostener diálogo con sectores opositores para garantizar gobernabilidad.

La Provincia como amortiguador

En este esquema, la Provincia intenta ocupar un rol intermedio: absorber parte del impacto del ajuste nacional y, al mismo tiempo, evitar que ese impacto detone conflictos locales.

Pero ese margen no es infinito.

Kicillof necesita administrar recursos escasos mientras sostiene una estructura territorial amplia y diversa. Y cada reunión con intendentes se convierte en una negociación abierta.

Más que una reunión

Lo que dejó el encuentro es una señal: la política bonaerense entra en una etapa donde la gestión cotidiana empieza a pesar más que los discursos.

Los intendentes piden respuestas concretas. La Provincia busca sostener equilibrio. Y la Nación define un rumbo que condiciona a todos.

En ese triángulo, la discusión ya no es solo política.

Es estructural.

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