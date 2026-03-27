Turismo | General Lavalle invita a descubrir el mundo de las aves

La Dirección de Turismo de General Lavalle organiza para el próximo viernes 3 de abril una jornada denominada “Conociendo las aves y su anatomía”. La actividad, que comenzará a las 9:00 horas, tiene como objetivo poner en valor la riquísima biodiversidad de los humedales y montes del distrito vecino. El encuentro estará a cargo del fotógrafo de naturaleza Adrián Hidalgo y el zoólogo Alejandro Javier Diéguez, quienes abordarán aspectos sobre biología, adaptaciones anatómicas y la importancia ecológica de las especies locales.

La propuesta se divide en dos etapas: una charla teórica con material audiovisual en la Casa de la Cultura y una posterior salida práctica de observación en la Reserva Natural El Erandio. La actividad es abierta a toda la comunidad y, aunque es gratuita, se solicita la colaboración voluntaria de un alimento no perecedero para instituciones locales. Se trata de una oportunidad ideal para aficionados a la fotografía y la naturaleza que busquen profundizar sus conocimientos sobre la fauna silvestre de la región.

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