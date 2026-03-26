Las ventas cayeron un 6,3% en febrero y volvieron a niveles de 2024

Los datos de la consultora Scentia confirman que el consumo masivo profundizó su tendencia negativa durante el segundo mes del año. Con una caída mensual del 6,3%, las ventas en supermercados, farmacias y autoservicios retrocedieron a los niveles más bajos registrados desde septiembre de 2024. El primer bimestre de 2026 ya acumula una contracción del 2,1%, borrando el leve repunte del año anterior y encendiendo alarmas en todo el sector comercial por la falta de recuperación en los ingresos familiares.

El informe detalla que el desplome es generalizado: las farmacias lideraron la baja con un -9,1%, seguidas por los autoservicios (-6,4%) y los supermercados (-5,9% interanual). La única excepción a la regla fue el comercio electrónico, que logró eludir parcialmente la tendencia. Desde el sector advierten que esta depresión sostenida no solo afecta la planificación empresarial, sino que comienza a poner en riesgo el sostenimiento del empleo ante una crisis de ventas que se profundiza en todo el territorio nacional.

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