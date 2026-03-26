Educación en La Costa | Abren las inscripciones para la carrera de Psicología Social

El Centro Psicosocial Argentino (Sede Costa Atlántica) anunció la apertura del primer año de la carrera de Psicología Social, que inicia su ciclo lectivo promediando el mes de abril. En diálogo con Radio Noticias, Juan Sosaya destacó que la institución lleva 17 años de trayectoria en la región y ofrece una modalidad de cursada semipresencial: clases virtuales semanales combinadas con encuentros presenciales una vez al mes en el Centro Multicultural de Mar de Ajó, gracias a una articulación con la Municipalidad de La Costa.

La carrera tiene una duración de 3 años y está dirigida a personas de todo el distrito, así como de localidades vecinas como Pinamar, Villa Gesell y Madariaga. El perfil del egresado se orienta a la intervención en grupos e instituciones, abordando la salud mental desde una perspectiva comunitaria y vincular. Al ser una formación con certificación privada, la carrera es arancelada, pero ofrece una metodología de taller que permite volcar la teoría directamente a la práctica en los encuentros presenciales.

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