Testigos de Jehová invitan a la comunidad de Mar de Ajó a una conmemoración y charlas abiertas durante marzo y abril.

Los Testigos de Jehová iniciaron en Mar de Ajó una campaña de comunicación e invitación abierta a la comunidad, en el marco de dos actividades previstas para las próximas semanas.

Según informaron a través de un comunicado oficial , la iniciativa forma parte de una acción global que se desarrolla en distintos países y que busca acercar a los vecinos mensajes vinculados a la fe y la esperanza.

Dos eventos centrales

El principal encuentro será la Conmemoración de la muerte de Cristo, que se realizará el jueves 2 de abril a las 18:00 en Lobo de Mar 21. Se trata de una de las celebraciones más importantes para esta comunidad religiosa, que cada año convoca a millones de personas en todo el mundo.

En paralelo, durante marzo y abril se llevará adelante un discurso especial titulado “¿Quién salvará el planeta?”, centrado en reflexiones bíblicas sobre el futuro de la humanidad y el cuidado de la Tierra.

Invitación abierta a la comunidad

Desde la organización señalaron que las actividades son gratuitas y abiertas al público, y que en los días previos los integrantes locales estarán recorriendo la zona para invitar a los vecinos a participar.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y reflexión, en el que se aborden temas espirituales y sociales desde una perspectiva religiosa.

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