Kicillof garantiza fondos para la identificación de desaparecidos ante el recorte nacional

A 50 años del golpe, el gobernador Axel Kicillof visitó el Espacio para la Memoria ex Destacamento Arana en La Plata, donde reafirmó el compromiso de la Provincia con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Durante la jornada, se firmó un convenio estratégico con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para garantizar la continuidad de las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Mar del Plata y Magdalena, áreas afectadas por el desfinanciamiento del Gobierno nacional.

Acompañado por el ministro Juan Martín Mena, el exjuez Baltasar Garzón y la sobreviviente Nora Úngaro, Kicillof denunció que la administración central no solo sostiene un discurso negacionista, sino que desmantela las estructuras de derechos humanos. En contraste, el Gobierno bonaerense puso en valor el sitio de Arana, que hoy funciona como centro de investigación y educación (incluyendo el Plan FinEs), consolidando a la Provincia como el principal eje de resistencia frente al retroceso de las políticas de reparación histórica.

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