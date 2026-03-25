Prevención del Cáncer de Cuello Uterino | Jornada de PAP sin turno en todo el Partido de La Costa

Este jueves 26 de marzo, en conmemoración del Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino, el sistema de Salud municipal realizará una jornada de toma espontánea de Papanicolaou (PAP). La iniciativa busca facilitar el acceso a este estudio fundamental para la detección temprana de lesiones, permitiendo un tratamiento oportuno y reduciendo la incidencia de esta enfermedad en la comunidad.

La atención se brindará sin turno previo en los hospitales de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, así como en diversos Centros de Atención Primaria (CAPS) y unidades sanitarias distribuidas de norte a sur. El PAP es un control sencillo y gratuito que resulta clave en la salud integral de la mujer, por lo que se insta a las vecinas a acercarse a su centro de salud más cercano en los horarios estipulados para cada localidad.

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