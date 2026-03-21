Kicillof reunió intendentes para evaluar el impacto de las políticas de Milei en municipios bonaerenses y la caída de recursos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a intendentes de toda la provincia para analizar el impacto de las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei en los municipios.

La reunión, planteada como una cumbre de evaluación, se da en el cierre de marzo (jueves 26 de marzo), en un contexto donde las administraciones locales vienen advirtiendo dificultades para sostener servicios, obras y programas ante la reducción de recursos.

Municipios bajo presión

Desde distintos sectores del oficialismo provincial, el diagnóstico apunta a un escenario de fuerte ajuste con impacto directo en las finanzas municipales.

Según lo expresado en la convocatoria, el eje del encuentro es poner en común cómo las medidas nacionales —entre ellas la reducción de transferencias y la paralización de obras públicas— repercuten en la gestión cotidiana.

«Se busca evaluar el impacto del ajuste en cada distrito», deslizaron fuentes cercanas al gobierno provincial.

En ese marco, varios intendentes vienen señalando problemas para sostener áreas sensibles como salud, asistencia social y mantenimiento urbano.

La mirada del gobierno nacional

Desde el entorno del presidente Milei, en tanto, sostienen que el rumbo económico apunta a ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, incluso si eso implica una reconfiguración del vínculo con provincias y municipios.

La estrategia del gobierno nacional se basa en recortar el gasto y transferir responsabilidades hacia las administraciones locales, bajo el argumento de mejorar la eficiencia del Estado.

Ese enfoque genera tensiones con los gobiernos provinciales, que advierten sobre el impacto inmediato en territorios con alta demanda social.

Tensiones políticas y reconfiguración

El encuentro impulsado por Kicillof también tiene una lectura política. En un escenario de reacomodamiento entre Nación, provincias e intendencias, la convocatoria funciona como un espacio de articulación y posicionamiento frente al nuevo esquema económico.

Algunos analistas interpretan que la Provincia busca consolidar un frente común con los municipios para negociar recursos y visibilizar las consecuencias del ajuste.

Al mismo tiempo, desde sectores opositores cuestionan la iniciativa y plantean que parte de las dificultades responden a desequilibrios estructurales previos.

Un escenario abierto

Con el cierre del primer trimestre del año, la relación entre Nación, Provincia y municipios entra en una etapa de mayor tensión y redefinición.

La cumbre convocada por Kicillof aparece como un intento de ordenar diagnósticos y coordinar respuestas en un contexto donde las decisiones económicas nacionales empiezan a sentirse con mayor fuerza en el territorio.

Compartir