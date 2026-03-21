Con De Jesús y Gollan, La Costa presentó una muestra por la memoria en Mar de Ajó en la previa del 24 de marzo y los 50 años del golpe.

En la antesala de un nuevo 24 de marzo, y en un año marcado por los 50 años del golpe de Estado de 1976, el Partido de La Costa activó su agenda de memoria con la presentación de la muestra itinerante “Territorios que cuidan” en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó.

La actividad contó con la presencia del intendente Juan de Jesús y del ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, en una jornada que combinó exposición visual, reflexión colectiva y posicionamiento político en torno a los derechos humanos.

Memoria, territorio y señal política

La muestra se inscribe dentro de una serie de actividades que se desarrollan en distintos puntos del país, pero en La Costa adquiere también una lectura local: la construcción de una agenda que articula memoria, salud y organización comunitaria.

Según se detalla, el espacio propone un recorrido donde las imágenes funcionan como disparadores de memoria y reflexión territorial.

En ese marco, la presencia de referentes políticos y sanitarios refuerza el carácter institucional de la actividad en un contexto donde el debate sobre derechos humanos vuelve a ocupar lugar en la agenda pública.

La mirada desde adentro

El médico Dr. Correa, quien participó del encuentro, compartió su visión a través de redes sociales, poniendo el foco en el sentido colectivo de la jornada.

“Compartimos este día junto al intendente Juan De Jesús y el Dr. Daniel Gollan, en un espacio donde las imágenes dialogan con la memoria, la salud y la organización comunitaria”, expresó.

Además, remarcó el contexto en el que se desarrolla la actividad: “A días del 24 de marzo, y en un año especial en el que se cumplen 50 años del golpe militar, seguimos trabajando en los preparativos de las actividades conmemorativas”.

En esa línea, agregó: “La memoria se construye todos los días, en cada territorio, con cada mirada y con cada gesto colectivo”.

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