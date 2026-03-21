7 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad en Argentina

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, coordinado por los especialistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, reveló cifras críticas sobre el mercado laboral al cierre de 2025. El segmento más afectado es el de los jóvenes de entre 16 y 24 años, donde la informalidad alcanza al 70%, evidenciando las enormes barreras para una inserción laboral estable. A nivel general, la tasa de informalidad país se ubicó en el 43%, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto al año anterior.

El estudio subraya la estrecha relación entre la falta de registro laboral y la pobreza: el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que un 27% adicional se encuentra en situación de vulnerabilidad. Estos datos reflejan que 4 de cada 10 trabajadores en Argentina carecen de protecciones sociales y estabilidad, consolidando un escenario de precarización que golpea con mayor fuerza a las nuevas generaciones.

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