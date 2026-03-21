La Iglesia de San Bernardo compartió la historia de un joven que inició su camino de fe, recibió sacramentos y hoy participa en la comunidad.

En tiempos donde lo cotidiano muchas veces avanza sin pausa, algunas historias logran abrir un espacio distinto. En San Bernardo, la comunidad parroquial compartió el recorrido de Xavier, un joven de 21 años que inició su camino en la fe y hoy forma parte activa de la vida religiosa local.

La experiencia fue difundida por la Iglesia de San Bernardo del Tuyú a través de sus redes sociales, donde destacaron el proceso personal y comunitario que atravesó el joven.

Un camino que empezó con preguntas

Según el relato, Xavier llegó a la comunidad “casi sin saber bien qué buscaba”, con inquietudes y dudas, pero con disposición a involucrarse.

A partir de ese acercamiento, y con el acompañamiento de integrantes de la parroquia, comenzó un proceso de formación y participación que derivó en una decisión central: recibir el sacramento del Bautismo en la adultez.

«Fue descubriendo algo mucho más grande: el encuentro personal con Jesús», expresaron desde la comunidad.

Un proceso que continúa

El recorrido no se detuvo ahí. En los últimos días, Xavier recibió por primera vez la Eucaristía, en una ceremonia que fue definida como emotiva por quienes participaron.

Desde la Iglesia señalaron que “la Comunión no es solo un rito, sino el encuentro vivo con Cristo”, enmarcando este paso dentro de una construcción espiritual más amplia.

Actualmente, el joven también se desempeña como monaguillo y participa de manera activa en las celebraciones diarias, acompañando la misa.

La comunidad como sostén

El testimonio fue compartido como una forma de poner en valor el rol de la comunidad en los procesos personales.

«Su historia nos recuerda que nunca es tarde para comenzar y que la fe se construye paso a paso», destacaron.

En ese sentido, desde la parroquia remarcaron la importancia del acompañamiento colectivo, señalando que el camino espiritual no se transita en soledad, sino en vínculo con otros.

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