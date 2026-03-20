«Navegando por la Historia» | Una muestra para descubrir el patrimonio costero en Santa Teresita

La responsable del área de Patrimonio, Laura Servasi, brindó detalles sobre la muestra fotográfica «Navegando por la Historia», una propuesta que invita a residentes y turistas a conocer en profundidad el pasado del Partido de La Costa. La exhibición, que ya pasó por San Bernardo, se encuentra actualmente instalada en el Parador Municipal de Santa Teresita (Av. Costanera entre 34 y 35) y podrá visitarse hasta Semana Santa.

La muestra fue realizada en conjunto con la historiadora Adriana Pisani, garantizando que toda la información sobre los barcos hundidos, los cinco muelles del distrito y los dos faros centenarios (declarados Monumento Histórico Nacional) esté basada en evidencias y registros históricos rigurosos. Servasi destacó que el objetivo es brindar datos que muchas veces no son fáciles de encontrar, fortaleciendo la identidad local y el conocimiento de nuestros naufragios y estructuras emblemáticas.

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