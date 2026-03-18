La importancia de la salud tiroidea | ¿Qué es el hipo e hipertiroidismo?

En una reciente columna para Radio Noticias, el Dr. Hernán Martin (Mat. 96571) explicó el rol fundamental de la glándula tiroides, un pequeño órgano de apenas 20 a 30 gramos que regula el metabolismo, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. Las dos patologías más comunes son el hipotiroidismo (disminución de la función glandular) y el hipertiroidismo (exceso de producción hormonal). El doctor destacó que el hipotiroidismo es más frecuente, especialmente en mujeres, y se manifiesta con síntomas como cansancio extremo, piel seca, uñas quebradizas y caída del cabello.

El tratamiento principal para estas disfunciones suele ser la hormonoterapia, aunque en casos específicos se puede recurrir a la cirugía.

El Dr. Martin subrayó que no existe una causa única, sino una multiplicidad de factores que incluyen lo genético, lo ambiental y lo emocional, reforzando la idea de «mente sana en cuerpo sano». Para un control efectivo, se recomienda realizar análisis de sangre periódicos para dosar las hormonas T3, T4 y TSH.

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