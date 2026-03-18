18 de marzo de 2026

En febrero, la carne subió un 7,4% y los cortes clave ya superan los $20.000

15 segundos atrás 0

Durante el mes de febrero, el precio de la carne vacuna registró un incremento del 7,4%, posicionándose muy por encima del promedio general de inflación. Según el último informe de CICCRA, los cortes más afectados fueron la nalga (que ya supera los $20.000 por kilo) y el cuadril (arriba de los $19.000), ambos con subas cercanas al 8%. Por su parte, el asado se ubicó en torno a los $16.850 tras un aumento del 5,7%.

Este fenómeno responde principalmente a la caída de la oferta ganadera producto de condiciones climáticas previas, lo que empuja el valor del ganado en pie. Sin embargo, el dato más alarmante del mes fue el salto del pollo entero, que subió un 10,2% mensual, superando el ritmo de ajuste de la carne vacuna por segundo mes consecutivo. En términos interanuales, el rubro carnes y derivados lidera las subas en alimentos con un acumulado del 54,1%.

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