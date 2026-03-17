Paciente agradeció al Hospital de Mar de Ajó tras tres cirugías por tumor cerebral y destacó al equipo de salud.

Una paciente del sistema de salud pública del Partido de La Costa compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento dirigido al equipo del Hospital de Mar de Ajó, luego de atravesar un proceso médico complejo que incluyó tres intervenciones quirúrgicas por un tumor cerebral.

El testimonio, que rápidamente comenzó a circular entre vecinos y usuarios, pone en foco el rol del personal de salud y el acompañamiento durante tratamientos prolongados.

«Hace un tiempo recibí un diagnóstico que nadie está preparado para escuchar: un tumor cerebral. A partir de ese momento comenzó un camino difícil, lleno de emociones, preguntas y desafíos», expresó Miguen Maia Jazmin en su publicación.

Reconocimiento al equipo de salud

En su relato, la paciente destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso, mencionando distintas áreas del hospital y profesionales que intervinieron en su recuperación.

«Hoy, después de haber atravesado tres cirugías, siento la necesidad de escribir estas palabras para agradecer públicamente a quienes fueron fundamentales en este proceso», señaló.

Entre los agradecimientos, incluyó al equipo de enfermería, infectología, salud mental y seguridad, además del kinesiólogo Sergio Pacheco y la médica Celeste Pacecca.

También mencionó de manera particular a los neurocirujanos César Palacios y Alberto Tardivo, quienes participaron de las intervenciones.

«Tres cirugías complejas, tres momentos donde mi vida literalmente estuvo en sus manos», escribió.

Lee el posteo original

Repercusiones: predominan los mensajes de apoyo

El posteo generó una amplia cantidad de comentarios, en su mayoría positivos. Usuarios destacaron la atención recibida en el hospital y valoraron el trabajo del personal de salud.

Entre las expresiones más repetidas aparecen mensajes de reconocimiento al equipo médico y relatos de experiencias similares:

«Excelente atención, siempre estuvieron cuando los necesitamos», comentó una usuaria.

«El hospital tiene profesionales muy comprometidos», señaló otro vecino.

También hubo mensajes centrados en la recuperación de la paciente, con deseos de pronta mejoría y acompañamiento a la familia.

Algunos cuestionamientos aislados

En menor medida, el posteo también recibió comentarios críticos vinculados a experiencias personales dentro del sistema de salud. Si bien no fueron predominantes, algunos usuarios plantearon diferencias en la calidad de atención según el área o el momento.

El impacto en redes

El mensaje de Miguen Maia Jazmin se consolidó como uno de los contenidos más compartidos en el ámbito local en las últimas horas, generando una conversación que combinó reconocimiento al personal de salud con intercambios sobre la experiencia de los pacientes en instituciones públicas.

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