General Lavalle | Abren las inscripciones para el Curso de Programador 2026

El Centro de Formación Profesional Nº 401 anunció el inicio de las inscripciones para el Curso de Programador 2026 en General Lavalle. Esta capacitación, que cuenta con certificación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, está diseñada para quienes busquen iniciarse en el desarrollo de software, un sector con alta demanda laboral. La cursada tendrá un enfoque práctico, donde los estudiantes aprenderán técnicas de programación, gestión de bases de datos y creación de aplicaciones.

Las clases se dictarán de manera presencial en el Punto Digital General Lavalle los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 15.00 a 18.00. El programa incluye módulos de inserción laboral para facilitar la salida al mercado de trabajo de los egresados. Los interesados deben dirigirse a la sede del CFP Nº 401 en Rufina Peñoñori 1267 o realizar consultas a través de WhatsApp.

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