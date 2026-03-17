La Costa inició la Campaña de Vacunación Antigripal

La Municipalidad de La Costa puso en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026, la cual se desarrollará de forma escalonada para garantizar la cobertura de los grupos de riesgo. En esta primera etapa, las dosis están siendo aplicadas exclusivamente al personal de salud. El objetivo principal de este operativo gratuito es reducir las complicaciones, hospitalizaciones y secuelas derivadas del virus de la influenza en toda la comunidad.

A partir del lunes 23 de marzo, se habilitará la segunda fase destinada a embarazadas, puérperas, niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y trabajadores en contacto con aves de corral. Los vecinos podrán acercarse a los Hospitales Municipales, Centros de Atención Primaria (CAPS) y Unidades Sanitarias distribuidas en las tres zonas del partido.

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