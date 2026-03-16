Especialistas advierten que la inflación de marzo superará el 3%

Diversas consultoras y economistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo quebrará la barrera del 3%, marcando lo que podría ser el décimo mes consecutivo sin desaceleración. Este repunte responde a una combinación de factores estacionales, como el inicio del ciclo lectivo y el cambio de temporada en indumentaria, sumado a fuertes presiones externas e internas. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ha impulsado el barril de petróleo por encima de los u$s100, lo que impacta directamente en el precio de los combustibles y derrama sobre los costos de toda la cadena productiva.

El escenario se vuelve aún más desafiante por el arrastre de un febrero que cerró en 2,9% (con una inflación núcleo del 3,1%) y el impacto de los ajustes tarifarios en el transporte público, que en el AMBA alcanzaron subas de hasta el 7,6%. Ante esta inercia, especialistas de consultoras como EPyCA, Fundar e Invecq coinciden en que el plan oficial enfrenta un agotamiento en su tendencia bajista. Advierten que la falta de una política de ingresos clara y el encarecimiento de los costos operativos podrían profundizar la parálisis de la actividad económica y provocar nuevos cierres de empresas debido a la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

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