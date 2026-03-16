El PJ del Partido de La Costa renovó autoridades con lista única que ratifica a Juan de Jesús como presidente. El acto será el 20 de marzo en San Bernardo.

El Partido Justicialista llevó adelante en toda la provincia de Buenos Aires su proceso de elecciones internas para renovar autoridades partidarias, una instancia que se desarrolló con distintos escenarios según cada distrito y sección electoral.

En el Partido de La Costa, el proceso se resolvió con la presentación de una sola lista, que impulsó la reelección de Juan de Jesús como presidente del PJ local, en una propuesta que buscó consolidar la unidad del peronismo costero.

Según trascendió desde el espacio partidario, la lista única fue presentada ante la junta electoral del partido y no tuvo competencia interna, por lo que el proceso avanzó hacia la proclamación de las autoridades una vez que se complete la validación formal de los resultados.

Contexto provincial de la interna del PJ

Las elecciones internas del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires forman parte de la renovación de autoridades partidarias que se realiza periódicamente y que involucra tanto la conducción provincial como las estructuras distritales.

En distintos municipios se registraron listas de unidad, mientras que en otros distritos hubo competencia interna entre sectores del peronismo. El proceso también refleja las distintas corrientes que conviven dentro del partido, entre ellas los espacios vinculados a la conducción provincial y sectores territoriales con peso propio en cada región.

En la Quinta Sección Electoral de Buenos Aires, donde se encuentra el Partido de La Costa junto a otros distritos del corredor atlántico y el sudeste bonaerense, varios municipios avanzaron con esquemas de consenso para evitar disputas internas y fortalecer las estructuras partidarias de cara al próximo calendario electoral.

La conducción local

En Partido de La Costa, la continuidad de Juan de Jesús al frente del PJ responde a su rol histórico dentro del peronismo local y a su trayectoria política en el distrito.

La proclamación oficial de las nuevas autoridades se realizará una vez que la junta electoral partidaria confirme formalmente los resultados del proceso interno.

Según se anunció, la presentación pública de la conducción partidaria se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 18 horas en el Cine Arenas, ubicado en Chiozza 1774, en la localidad de San Bernardo del Tuyú.

El acto marcará el inicio formal de una nueva etapa de conducción partidaria en el distrito, en un contexto donde el peronismo bonaerense continúa reorganizando su estructura territorial y política.

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