CTERA anunció un paro nacional docente para el 3 de agosto. Reclama paritarias, aumento salarial, restitución del FONID y más inversión educativa.

La medida de fuerza fue convocada por la conducción nacional del gremio docente ante la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional. Entre los principales reclamos figuran la recuperación del poder adquisitivo, la restitución del FONID y una mayor inversión en educación pública.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un Paro Nacional Docente para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco del plan de lucha definido por su congreso y en rechazo a las políticas educativas implementadas por el Gobierno Nacional.

Desde la organización sindical sostuvieron que la medida responde a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un ámbito que consideran indispensable para discutir salarios, condiciones laborales, formación profesional y financiamiento del sistema educativo.

En el comunicado difundido por la entidad, CTERA cuestionó además el ajuste sobre la educación pública y afirmó que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo mientras permanece sin restitución el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros recursos destinados al sistema educativo.

Los principales reclamos

Entre los puntos planteados por la conducción nacional del gremio figuran:

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo.

Restitución inmediata del FONID y de los fondos nacionales para educación.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo a una eventual reforma jubilatoria.

Defensa de las cajas previsionales provinciales y del régimen jubilatorio docente.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Cómo podría impactar en la Provincia de Buenos Aires

Ahora resta conocer el nivel de adhesión que tendrá la convocatoria en cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, la decisión dependerá de la postura que adopten los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, quienes en las próximas horas podrían confirmar si acompañarán la medida nacional.

En caso de registrarse una adhesión significativa, el paro podría afectar el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de todo el país, incluido el Partido de La Costa y la región.

CTERA convocó además a que la jornada de protesta sea acompañada por organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa «en defensa de la escuela pública, los derechos de las y los docentes y de las y los estudiantes».

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