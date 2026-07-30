30 de julio de 2026

Dolores en vacaciones con su parque termal, la Torta Argentina y espectáculos en barrios

14 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la secretaria de Turismo de Dolores, Inés Barragán, destacó la variada oferta del distrito durante este receso invernal.

Entre los principales atractivos resaltó el relajante Parque Termal, la tradicional Torta Argentina y la rica historia del «primer pueblo patrio» .

Además, repasó la grilla cultural que incluye obras en el Teatro Uniones, cine gratuito y actividades itinerantes de cultura y deportes que recorren las plazas de los barrios y localidades vecinas.

Los detalles:

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