Banco Provincia y Visa sortean 10 paquetes para vivir el Mundial 2026. Clientes del banco podrán participar y viajar con acompañante.

El Banco Provincia lanzó una nueva promoción junto a Visa que permitirá a sus clientes participar por 10 paquetes para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más importante del planeta.

La iniciativa está dirigida a quienes posean tarjetas Visa emitidas por la entidad, que podrán inscribirse y participar del sorteo para viajar al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo forma parte de una serie de beneficios y promociones que la entidad financiera bonaerense viene impulsando para sus clientes en distintos rubros, desde consumo hasta entretenimiento.

Qué incluye el paquete para el Mundial 2026

Los premios consisten en 10 experiencias para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cada una de ellas para el ganador o ganadora y un acompañante.

Entre los beneficios incluidos en el paquete se contemplan distintos servicios vinculados al viaje y la experiencia del evento deportivo, lo que permitirá a los clientes del banco vivir de cerca el ambiente del Mundial.

El sorteo se realizará el 6 de mayo de 2026 a las 15 horas, en la sede central del Banco Provincia ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y ante escribano público.

Cómo participar del sorteo

Para participar es necesario ser cliente o clienta del Banco Provincia y contar con una tarjeta Visa emitida por la entidad, cumpliendo además con los requisitos establecidos en las bases y condiciones de la promoción.

Desde la entidad destacaron que este tipo de iniciativas buscan acercar beneficios exclusivos a los usuarios de sus productos financieros, vinculando promociones con eventos internacionales de gran impacto.

Una promoción pensada para fanáticos del fútbol

El Mundial de 2026 será una edición histórica del torneo, ya que por primera vez contará con 48 selecciones participantes y se disputará de manera conjunta en tres países de América del Norte.

En ese contexto, el sorteo impulsado por el Banco Provincia representa una oportunidad para que clientes del banco puedan formar parte de la experiencia mundialista y acompañar a la Selección Argentina en el máximo torneo del fútbol.

Compartir