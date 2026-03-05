Carlos Díaz de «La Gran Familia» sobre el verano 2026 | «Tuvimos una baja del 15%, pero apostamos a mantener los precios»

Carlos Díaz, titular del emblemático restaurante La Gran Familia de San Bernardo, analizó en Radio Noticias el desempeño de la temporada de verano 2026. El comerciante señaló que, si bien no considera que la temporada haya sido un «desastre», sí registró una reducción en el nivel de trabajo de entre un 10% y un 15% respecto a años anteriores. Díaz destacó el esfuerzo del sector para sostener el consumo: en su caso, mantuvieron la misma carta de precios desde diciembre hasta la fecha, absorbiendo aumentos de costos clave como la carne, que subió cerca de un 30% durante el verano.

El empresario gastronómico explicó que esta decisión de no trasladar los aumentos a los clientes es difícil de sostener debido a que los costos operativos (servicios y logística) suelen ser más elevados que la mercadería en sí, pero es necesaria para que el servicio siga siendo accesible. Finalmente, respecto a la reciente reforma laboral, se mostró cauteloso pero esperanzado, indicando que aún resta conocer el alcance específico de la reglamentación, pero anhelando que sirva para generar más empleo y aliviar la rentabilidad tanto de empleadores como de trabajadores.

