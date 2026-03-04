El intendente Juan de Jesús inaugura el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del Partido de La Costa.

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa inicia este miercoles su período de sesiones ordinarias con el tradicional discurso de apertura del intendente Juan de Jesús.

La ceremonia institucional marcará el comienzo formal de la actividad legislativa del año y contará con la presencia de concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones y vecinos del distrito.

Durante su mensaje ante el cuerpo legislativo, se espera que el jefe comunal realice un balance de la gestión municipal y presente los principales ejes de trabajo para el año.

La apertura de sesiones se da en un contexto económico complejo para los municipios de todo el país. En las últimas semanas, varios intendentes bonaerenses han advertido sobre la caída de recursos y las dificultades para sostener programas, obras públicas y servicios.

En ese marco, el discurso podría incluir referencias a los desafíos financieros que enfrentan los gobiernos locales y a la necesidad de articular políticas con la Provincia y la Nación.

Además, tradicionalmente el mensaje de apertura suele incluir anuncios vinculados a áreas estratégicas como obras públicas, turismo, salud, educación y desarrollo social, sectores clave para el crecimiento del distrito.

Con el inicio de las sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante retomará su agenda legislativa con el tratamiento de proyectos relacionados con el desarrollo urbano, servicios públicos y políticas sociales.

