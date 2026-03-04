Los referentes de la oposición local hablaron en la previa al inicio de sesiones en el HCD

En vísperas de la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Dani López (UCR) compartió en Radio Noticias su visión sobre los temas que marcarán la agenda del 2026. El edil hizo hincapié en la necesidad de que el discurso del Ejecutivo se traduzca en soluciones concretas para las demandas cotidianas de los vecinos. López subrayó que el trabajo en el recinto debe centrarse en fortalecer los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida en el distrito.

Entre los puntos principales que el concejal espera abordar este año, se destacan el refuerzo de las políticas de seguridad y la optimización del sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la provisión de insumos y aparatología para acompañar el trabajo de los profesionales. Asimismo, puso el foco en la mejora de los servicios básicos, como el mantenimiento de calles y luminarias, señalando que estas respuestas primarias son la base necesaria antes de avanzar hacia proyectos de infraestructura más ambiciosos para el Partido de La Costa.

Además, la concejal Elizabeth Ferrín, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Partido de La Costa, compartió sus expectativas en Radio Noticias durante la 43ª apertura de sesiones ordinarias. La edil manifestó su entusiasmo por el inicio del año legislativo, señalando que la apertura de las puertas del Concejo siempre es un hecho positivo para la democracia local. Ferrín expresó su deseo de que este ciclo 2026 se caracterice por una mayor dinámica de trabajo, con sesiones frecuentes y un espacio donde todos los concejales sean efectivamente escuchados.

De cara al mensaje del Intendente, la concejal indicó que le interesaría escuchar un balance detallado sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos el año anterior.

