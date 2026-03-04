Amancay López | «Es fundamental construir proyectos que nos protejan y resistir desde lo comunitario»

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, la Secretaria de Educación de La Costa, Amancay López, analizó el complejo escenario que atraviesa el sistema educativo tras las primeras jornadas de clases. Durante su participación en los actos de la Primaria 14 de Aguas Verdes y el Jardín 915, destacó el clima emocional de las comunidades educativas como un refugio frente al contexto nacional.

La funcionaria expresó su respaldo a las medidas de fuerza docentes, calificándolas como necesarias ante el «profundo desfinanciamiento» y las políticas del gobierno nacional que afectan directamente a los sectores más vulnerables.

Para este año, la gestión local profundizará las políticas de cuidado y circuitos comunitarios, con especial foco en la salud mental y los riesgos en las conductas de niños y adolescentes. López alertó sobre el incremento en los pedidos de asistencia —útiles, ropa y alimentos— producto de la crisis económica, y adelantó que trabajarán fuertemente en concientizar sobre los daños de la exposición temprana a pantallas en la primera infancia. «Ante este desastre que nos está pasando, el desafío es revisar de qué manera nos vamos a encontrar para salir adelante una vez más», concluyó.

