Dolores inicia la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra con shows de Los Tekis, Ahyre y Jorge Rojas, peñas folklóricas y actividades tradicionalistas.

La ciudad de Dolores se prepara para recibir este fin de semana una nueva edición de uno de los eventos culturales más importantes del país. Comienza la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra, la celebración que rinde homenaje permanente al maestro Abel Fleury, figura emblemática de la música argentina y símbolo cultural de la ciudad.

Durante varios días, el festival reunirá a destacados artistas del folklore nacional, actividades tradicionalistas y una de las ferias a cielo abierto más grandes de la provincia de Buenos Aires, convocando a miles de visitantes de distintos puntos del país.

Un festival que celebra la música y la tradición

La Fiesta Nacional de la Guitarra se consolidó con los años como uno de los encuentros folklóricos más importantes del calendario cultural argentino. Además de los shows musicales, la programación incluye peñas, encuentros de payadores, desfiles tradicionalistas y actividades vinculadas a la cultura gauchesca.

El evento también se destaca por su fuerte vínculo con otros grandes escenarios del folklore nacional, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, ya que muchos de los artistas que participan han sido premiados o nominados en ese reconocido festival.

Artistas destacados en el escenario

La noche de apertura, el sábado 7, tendrá como show principal a Los Tekis, la popular banda jujeña referente del folklore contemporáneo que llega a Dolores tras su tradicional carnaval y una intensa gira por los principales festivales del país.

El domingo 8 será el turno de Ahyré, uno de los grupos folklóricos más convocantes del momento, que combina raíces latinoamericanas con nuevas sonoridades.

La programación continuará durante la semana con la tradicional Peña Oficial de la Fiesta, considerada una de las más importantes del país y uno de los ejes culturales del encuentro.

Entre los momentos más esperados también se destacan:

La presentación de Carlos Ramón Fernández, el reconocido “Chacarero Cantor”, figura histórica del festival.

La participación de Pancho Santarén, ganador del Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal.

La tradicional Noche de Payadores, con más de 25 artistas en escena que mantendrán viva la tradición del contrapunto y la improvisación.

Noche joven y gran cierre

El viernes 13 se realizará la clásica Noche Joven, que incluirá la elección de la reina del festival y presentaciones musicales con propuestas que fusionan folklore con géneros populares como cumbia, rock y cuarteto.

El gran cierre llegará el sábado 14 con el espectáculo de Jorge Rojas, quien celebrará sus 20 años como solista con un show especial que promete coronar una edición histórica del festival.

Durante esa misma jornada también se realizará el tradicional desfile gauchesco por las calles de Dolores, uno de los momentos más convocantes de la fiesta.

Con esta nueva edición, Dolores vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios del folklore argentino y se prepara para recibir a miles de visitantes que llegarán para vivir una celebración que combina música, tradición y cultura popular.

Programación completa

Sábado 7

Natalia Chandia

Majuma

Efraín Colombo

Los Tekis

Domingo 8

Germán Montes

Fuyen

Musiquemos Entrerrianos

Ahyré

Lunes 9 – Peña Oficial

Obdulio Giménez

Amigos del Camino

Néstor Ortiz

Los Chaza

Raíces Gauchas

Foquito y la 220

Martes 10 – Peña Oficial

La Dos x Tres

Los Juárez

La Nico Folk

Sones

Atahualpa Cañete

Juanjo Abregu

Miércoles 11

Brian Simaldoni

Gaucho Talas

Pancho Santarén

Carlos Ramón Fernández

Jueves 12

Noche de Payadores – 25 artistas en escena

Viernes 13

Miami Proyect

12 Mundos

Amorina Alday

La Ida

Roze

Rodrigo Romero

Sábado 14

Néstor Buide

Rosana Saado

Las Voces del Este

Jorge Rojas

