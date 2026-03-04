La ciudad de Dolores se prepara para recibir este fin de semana una nueva edición de uno de los eventos culturales más importantes del país. Comienza la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra, la celebración que rinde homenaje permanente al maestro Abel Fleury, figura emblemática de la música argentina y símbolo cultural de la ciudad.
Durante varios días, el festival reunirá a destacados artistas del folklore nacional, actividades tradicionalistas y una de las ferias a cielo abierto más grandes de la provincia de Buenos Aires, convocando a miles de visitantes de distintos puntos del país.
Un festival que celebra la música y la tradición
La Fiesta Nacional de la Guitarra se consolidó con los años como uno de los encuentros folklóricos más importantes del calendario cultural argentino. Además de los shows musicales, la programación incluye peñas, encuentros de payadores, desfiles tradicionalistas y actividades vinculadas a la cultura gauchesca.
El evento también se destaca por su fuerte vínculo con otros grandes escenarios del folklore nacional, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, ya que muchos de los artistas que participan han sido premiados o nominados en ese reconocido festival.
Artistas destacados en el escenario
La noche de apertura, el sábado 7, tendrá como show principal a Los Tekis, la popular banda jujeña referente del folklore contemporáneo que llega a Dolores tras su tradicional carnaval y una intensa gira por los principales festivales del país.
El domingo 8 será el turno de Ahyré, uno de los grupos folklóricos más convocantes del momento, que combina raíces latinoamericanas con nuevas sonoridades.
La programación continuará durante la semana con la tradicional Peña Oficial de la Fiesta, considerada una de las más importantes del país y uno de los ejes culturales del encuentro.
Entre los momentos más esperados también se destacan:
- La presentación de Carlos Ramón Fernández, el reconocido “Chacarero Cantor”, figura histórica del festival.
- La participación de Pancho Santarén, ganador del Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal.
- La tradicional Noche de Payadores, con más de 25 artistas en escena que mantendrán viva la tradición del contrapunto y la improvisación.
Noche joven y gran cierre
El viernes 13 se realizará la clásica Noche Joven, que incluirá la elección de la reina del festival y presentaciones musicales con propuestas que fusionan folklore con géneros populares como cumbia, rock y cuarteto.
El gran cierre llegará el sábado 14 con el espectáculo de Jorge Rojas, quien celebrará sus 20 años como solista con un show especial que promete coronar una edición histórica del festival.
Durante esa misma jornada también se realizará el tradicional desfile gauchesco por las calles de Dolores, uno de los momentos más convocantes de la fiesta.
Con esta nueva edición, Dolores vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios del folklore argentino y se prepara para recibir a miles de visitantes que llegarán para vivir una celebración que combina música, tradición y cultura popular.
Programación completa
Sábado 7
Natalia Chandia
Majuma
Efraín Colombo
Los Tekis
Domingo 8
Germán Montes
Fuyen
Musiquemos Entrerrianos
Ahyré
Lunes 9 – Peña Oficial
Obdulio Giménez
Amigos del Camino
Néstor Ortiz
Los Chaza
Raíces Gauchas
Foquito y la 220
Martes 10 – Peña Oficial
La Dos x Tres
Los Juárez
La Nico Folk
Sones
Atahualpa Cañete
Juanjo Abregu
Miércoles 11
Brian Simaldoni
Gaucho Talas
Pancho Santarén
Carlos Ramón Fernández
Jueves 12
Noche de Payadores – 25 artistas en escena
Viernes 13
Miami Proyect
12 Mundos
Amorina Alday
La Ida
Roze
Rodrigo Romero
Sábado 14
Néstor Buide
Rosana Saado
Las Voces del Este
Jorge Rojas