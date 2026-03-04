4 de marzo de 2026

Kicillof inauguró en Berazategui el edificio escolar N° 300 de su gestión

7 horas atrás 0

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles la puesta en marcha del nuevo Polo Educativo de Berazategui, una obra histórica que marca el edificio educativo número 300 construido desde el inicio de su mandato. Con una inversión de $14.449 millones, el complejo incluye el Jardín de Infantes N° 953, la Escuela Primaria N° 58 y la Secundaria N° 58, generando 1.380 nuevas vacantes para que los niños y jóvenes del barrio El Pato realicen toda su trayectoria escolar obligatoria en un mismo predio.

Durante el acto, Kicillof criticó la paralización de obras por parte del Gobierno nacional y reafirmó la importancia de la inversión pública frente a la «mano invisible del mercado». El nuevo polo no solo cuenta con aulas y laboratorios, sino que también integra un SUM de 200 m², playones deportivos, una cancha de fútbol 7 y una huerta comunitaria, transformando un antiguo terreno baldío en un eje de inclusión social y deportiva para las familias de la zona.

Compartir

Más historias

DSC_0044

Juan de Jesús abrió las sesiones del Concejo Deliberante y marcó los ejes políticos y económicos del año en La Costa

1 hora atrás 0
Amancay Lopez

Amancay López | «Es fundamental construir proyectos que nos protejan y resistir desde lo comunitario»

2 horas atrás 0
hcd 2026

Los referentes de la oposición local hablaron en la previa al inicio de sesiones en el HCD

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *