Kicillof inauguró en Berazategui el edificio escolar N° 300 de su gestión

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles la puesta en marcha del nuevo Polo Educativo de Berazategui, una obra histórica que marca el edificio educativo número 300 construido desde el inicio de su mandato. Con una inversión de $14.449 millones, el complejo incluye el Jardín de Infantes N° 953, la Escuela Primaria N° 58 y la Secundaria N° 58, generando 1.380 nuevas vacantes para que los niños y jóvenes del barrio El Pato realicen toda su trayectoria escolar obligatoria en un mismo predio.

Durante el acto, Kicillof criticó la paralización de obras por parte del Gobierno nacional y reafirmó la importancia de la inversión pública frente a la «mano invisible del mercado». El nuevo polo no solo cuenta con aulas y laboratorios, sino que también integra un SUM de 200 m², playones deportivos, una cancha de fútbol 7 y una huerta comunitaria, transformando un antiguo terreno baldío en un eje de inclusión social y deportiva para las familias de la zona.

