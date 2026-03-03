Kicillof inauguró las sesiones de la Legislatura bonaerense con anuncios fiscales, regulación de plataformas digitales y reformas en seguridad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con una batería de anuncios que incluyeron medidas fiscales, proyectos laborales, reformas en seguridad y políticas educativas.

El discurso se dio en un contexto político marcado por tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional, además de un escenario económico complejo que impacta en la recaudación y en el financiamiento de programas provinciales. La apertura legislativa también marca el inicio del debate parlamentario para un año clave en materia política y económica en la provincia.

Alivio fiscal para contribuyentes cumplidores

Uno de los anuncios centrales estuvo vinculado a cambios en el sistema tributario. El mandatario confirmó que a partir de marzo la Agencia de Recaudación bonaerense, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), implementará el Régimen Riesgo 0 – SAF 0.

El esquema permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes considerados cumplidores.

Según explicó el gobernador, la medida apunta a liberar capital de trabajo en empresas y comercios, además de reducir cargas administrativas dentro del sistema impositivo provincial.

Regulación del trabajo en plataformas digitales

Otro de los ejes del discurso fue el anuncio de un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales.

La iniciativa buscará crear un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el objetivo de ordenar la actividad y brindar mayor protección a los trabajadores que se desempeñan en aplicaciones de reparto o transporte.

Entre los puntos que incluiría la propuesta se encuentran:

acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo

seguros obligatorios contra accidentes

regulación de condiciones básicas en los espacios de trabajo

herramientas de protección para los trabajadores del sector

La medida busca establecer reglas claras en un sector que creció de forma acelerada en los últimos años.

Reforma en la policía y seguridad pública

En materia de seguridad, el gobernador adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto de nueva ley para el personal policial, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y regular aspectos vinculados al reclutamiento y la carrera dentro de la fuerza.

Además, el Ejecutivo impulsará una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, una normativa que tiene más de tres décadas de vigencia.

La intención oficial es modernizar el marco institucional del sistema de seguridad provincial y adecuarlo a las nuevas demandas en materia de prevención del delito.

Producción pública de medicamentos

Kicillof también anunció que volverá a enviar a la Legislatura el proyecto de Producción Pública de Medicamentos, una iniciativa que ya había sido presentada en años anteriores.

El objetivo de la propuesta es reducir costos en el sistema de salud y garantizar el acceso a medicamentos en hospitales y centros sanitarios de toda la provincia.

Ampliación del acceso a la educación inicial

En el área educativa, el gobernador confirmó que firmará un decreto para extender el acceso a la sala de 3 años en el nivel inicial en todo el territorio bonaerense.

La medida busca ampliar la cobertura educativa temprana y fortalecer el sistema educativo desde las primeras etapas de escolarización.

Un año legislativo con agenda económica y social

La apertura de sesiones marca el inicio de la actividad parlamentaria en la provincia de Buenos Aires y anticipa un año con fuerte discusión política.

En un escenario de restricciones presupuestarias y tensiones entre Nación y Provincia, el gobierno bonaerense buscará avanzar con iniciativas que combinan alivio fiscal, regulación laboral, reformas institucionales y ampliación de derechos sociales.

La Legislatura deberá ahora comenzar el tratamiento de estos proyectos, que se perfilan como algunos de los ejes centrales de la agenda política bonaerense durante 2026.

Compartir