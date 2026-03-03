Apertura de Sesiones en La Costa | Lo que viene para el 2026 en el distrito

En diálogo con Radio Noticias, Ezequiel Caruso, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Costa, confirmó que la apertura de sesiones ordinarias se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo a las 10 de la mañana en la sede de Costanera 8001. Durante la jornada protocolar, el intendente local pronunciará su discurso anual para fijar los objetivos estratégicos de gestión y proponer la línea de trabajo legislativo para el 2026.

Caruso destacó que, tras el inicio oficial, se procederá a la conformación de las nueve comisiones internas, donde se desarrolla el verdadero trabajo diario de los concejales mediante el tratamiento de proyectos de ordenanza, decretos y resoluciones.

Asimismo, el referente de Unión por la Patria se refirió a la fragmentación de la oposición, señalando que se buscarán los acuerdos necesarios para garantizar que cada concejal, independientemente de su bloque, mantenga su representación y voz en las comisiones.

