3 de marzo de 2026

Apertura de Sesiones en La Costa | Lo que viene para el 2026 en el distrito

2 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Ezequiel Caruso, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Costa, confirmó que la apertura de sesiones ordinarias se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo a las 10 de la mañana en la sede de Costanera 8001. Durante la jornada protocolar, el intendente local pronunciará su discurso anual para fijar los objetivos estratégicos de gestión y proponer la línea de trabajo legislativo para el 2026.

Caruso destacó que, tras el inicio oficial, se procederá a la conformación de las nueve comisiones internas, donde se desarrolla el verdadero trabajo diario de los concejales mediante el tratamiento de proyectos de ordenanza, decretos y resoluciones.

Asimismo, el referente de Unión por la Patria se refirió a la fragmentación de la oposición, señalando que se buscarán los acuerdos necesarios para garantizar que cada concejal, independientemente de su bloque, mantenga su representación y voz en las comisiones.

